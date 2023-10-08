Ловчев: «Спартаку» не хватает стабильности, отсутствие которой провоцирует Абаскаль

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Перед матчем большое давление на Абаскаля, главная тема — его возможное увольнение в случае неудачи.

Иногда «Спартак» в этом сезоне выдавал матчи-концерты — когда забивал столько, сколько хотел. Когда от соперника не оставалось вообще ничего: как, например, в матче с «Динамо» на Кубок дома, в первом тайме. Но дальше-то следуют перемены, мы видим такие игры, как с Самарой в РПЛ или «Динамо» в Кубке, где команда выглядит плохо.

Налицо перепады в результате, перепады в отношении к игре, когда Абаскаль не справляется — слишком много перемен. Есть два состава, и в этой ротации, в его заменах, многие просто запутались. И есть ощущение, что и в команде не все понимают.

Не хватает стабильности, отсутствие которой провоцирует сам тренер. В «Спартаке» ведь начинали два больших тренера — Никита Симонян и Олег Романцев, по тренерским меркам совсем молодые были люди. Но рядом был Николай Петрович Старостин, который замечал детали, подсказывал — и обеспечивал стабильность. Сейчас у меня ощущение, что Абаскаль слишком живет эмоциями. Не хватает спокойствия от него самого, отсюда эти эмоциональные перепады.

Мой прогноз на дерби — 1:1», — написал Ловчев в телеграм-канале.

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