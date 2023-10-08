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«Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

«Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
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Сегодня, 8 октября, в матче 9-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Атлетико» одержал победу — 2:1. Также соперники встречались в товарищеском матче минувшим летом, где сыграли вничью со счётом 0:0.

После семи туров Ла Лиги мадридский «Атлетико» набрал 16 очков и занимает пятое место в чемпионате. В свою очередь, после восьми игр в Примере «Реал Сосьедад» заработал 15 очков и располагается на шестой строчке.

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