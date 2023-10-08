«Динамо» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

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Сегодня, 8 октября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В первом круге их очный матч завершился результативной ничьей — 3:3. Во втором круге «Факел» обыграл динамовцев в гостях — 2:0.

В данный момент «Динамо» находится на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 10 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, имея в своём активе восемь очков.