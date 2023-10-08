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Йозеф Блаттер: абсурдно разрывать ЧМ-2030 на части. Он должен проводиться в Южной Америке

Йозеф Блаттер: абсурдно разрывать ЧМ-2030 на части. Он должен проводиться в Южной Америке
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике решение проводить чемпионат мира 2030 года на трёх континентах и в шести странах.

«Абсурдно разрывать турнир на части в таком формате. Кроме того, исторически так складывается, что чемпионат мира 2030 года должен принадлежать исключительно Южной Америке. Финальная часть такого турнира — должно быть компактным мероприятием», — приводит слова Блаттера Blick.

Напомним, чемпионат мира 2030 года примут шесть стран: Испания, Португалия, Марокко, Парагвай, Аргентина, Уругвай. Причём указанные южноамериканские страны проведут три первых матча мирового первенства. Подобное решение ФИФА обусловлено тем, что в 2030 году будет столетие с момента, как чемпионат мира прошёл в Уругвае.

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