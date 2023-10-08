Осинькин: после таких побед, как над «Спартаком», надо говорить с командой

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что после таких побед, как над московским «Спартаком», надо говорить с командой, чтобы был правильный настрой. «Крылья Советов» разгромили красно-белых со счётом 4:0 в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Если бы мы знали, как забивать быстрые голы в каждом матче, если бы был рецепт, мы бы его использовали. После таких побед, как над «Спартаком», надо говорить с командой, чтобы был правильный настрой. Мы это делали, много раз напомнили ребятам обо всём. Ждём сегодня правильной реакции на наши слова», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 8 октября, «Крылья Советов» сыграют с клубом «Пари Нижний Новгород» в рамках 11-го тура РПЛ.

Юрий Горшков — герой матча «КС» — «Спартак». Интервью: