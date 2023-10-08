Созин: «Спартак» не проиграет ЦСКА. Встать в 11 человек сзади, как с «Зенитом», не выйдет

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Я не испытываю отдельной симпатии к какому-то клубу, но уверен: «Спартак не проиграет ЦСКА.

Забить гол на ошибке, как с «Зенитом», а потом в 11 человек встать сзади у своих ворот, у ЦСКА не выйдет. Другой вариант, как «Спартак» наказывали в Самаре: контратаки. «Крылья» классно в них выбегали, они в этом мастера. Но у ЦСКА выбегать некому.

Да, Федотов здорово выстроил игру в защите. Нужно отдать ему и его тренерскому штабу должное за это. Но задумок в атаке или на стандартах почти не видно, команда очень вяло выглядит в атаке. Так что будет либо победа «Спартака», либо ничья с минимумом голов», — сказал Андрей Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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