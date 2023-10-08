Защитник «Реала» Милитао может вернуться в строй к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао может восстановиться от травмы в лучшем случае перед ответными матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, которые начнутся 5 марта 2024 года. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, первые снимки после травмы показали, что минимальный период восстановления для игрока составит около шести месяцев.

Напомним, у бразильского защитника был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Ранее сообщалось, что из-за этой травмы Милитао пропустит не меньше девяти месяцев. Футболист получил травму в начале второго тайма матча 1-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао (2:0). На 50-й минуте его заменил немецкий защитник Антонио Рюдигер.

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