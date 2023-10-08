Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Крылья Советов»: Севикян открыл счёт на 13-й минуте

«Пари НН» — «Крылья Советов»: Севикян открыл счёт на 13-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов» Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Севикян – 13'    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на девятой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

Материалы по теме
Ещё один удивительный гол Севикяна! «Крылья» «горят» в матче с командой Юрана. LIVE
Live
Ещё один удивительный гол Севикяна! «Крылья» «горят» в матче с командой Юрана. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android