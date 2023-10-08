«Пари НН» — «Крылья Советов»: Севикян открыл счёт на 13-й минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов» Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Пари Нижний Новгород» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 13-й минуте счёт открыл нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на девятой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).