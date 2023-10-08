Де Дзерби: Клопп прав насчёт судейства в Англии. Будем ждать писем с извинениями

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в его критике английского судейства.

«На мой взгляд, Клопп во всём прав, и я могу понять его. За время своего пребывания в Англии я много раз чувствовал то же самое, что и он на прошлой неделе. Думаю, в минувшем сезоне мы недосчитались шести-восьми очков из-за судейских ошибок. В этом сезоне, после поражения от «Астон Виллы», мы получили ещё одно оправдательное письмо по электронной почте. Но таков путь. Полагаю, в нынешнем сезоне мы получим ещё много электронных писем с извинениями.

Я превращаюсь в очень хорошего человека на скамейке запасных и не оспариваю судейских решений, но я тоже не сплю. На стадионе «Вилла Парк» я наблюдал за всем и видел, что второй гол был забит из офсайда. На нашей скамейке запасных есть монитор. Думаю, однажды может случиться так, что я разобью его», — приводит слова Де Дзерби Daily Mail.