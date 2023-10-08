Бывший голкипер Ринат Дасаев поделился ожиданиями от московского дерби между «Спартаком» и ЦСКА, которое пройдёт в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Несмотря на то, что обе команды в последнее время штормит, сложится хорошее дерби и качественная игра с обеих сторон. К командам, которые имеют серию из плохих матчей и поражений, рано или поздно приходит удача. Я — спартаковец, поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшнем дерби удача пришла, прежде всего, к моей любимой команде — «Спартаку»! Буду болеть и сильно переживать за команду!

Не могу предсказать, станет ли этот матч последним для Абаскаля в случае поражения. Верю ли я в этого тренера? Тоже не могу сказать — мы вместе с ним никогда не работали. Если брать мою веру в испанца как болельщика «Спартака», то это неинтересно», — приводит слова Дасаева Sport24.

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