Петер Шмейхель: Онана расстроил всю команду, теперь партнёры будут доверять ему ещё меньше

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель рассказал о своём общении с нынешним голкипером «красных дьяволов» Андре Онана.

«Я думаю, что во многом ошибки Онана связаны с давлением. Я разговаривал с ним после матча с «Баварией». Также говорил с ним после игры с «Галатасараем», и он был очень расстроен из-за допущенных ошибок.

Пытаюсь объяснить ему, что значит играть в «Манчестер Юнайтед», и почему нужно положить конец ошибкам, какими бы они не были. Ты можешь допустить ошибку, которую все заметят или не заметят, но анализируй её уже после игры, ночью или в любое другое время. Ты должен быть в игре в каждый момент встречи. Если ты этого не сделаешь, то совершишь другую ошибку. Сейчас он расстроил всю команду. Теперь партнёры будут доверять ему ещё меньше, это очень нехорошо», — приводит слова Шмейхеля Mirror.