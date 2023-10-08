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Петер Шмейхель: Онана расстроил всю команду, теперь партнёры будут доверять ему ещё меньше

Петер Шмейхель: Онана расстроил всю команду, теперь партнёры будут доверять ему ещё меньше
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Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель рассказал о своём общении с нынешним голкипером «красных дьяволов» Андре Онана.

«Я думаю, что во многом ошибки Онана связаны с давлением. Я разговаривал с ним после матча с «Баварией». Также говорил с ним после игры с «Галатасараем», и он был очень расстроен из-за допущенных ошибок.

Пытаюсь объяснить ему, что значит играть в «Манчестер Юнайтед», и почему нужно положить конец ошибкам, какими бы они не были. Ты можешь допустить ошибку, которую все заметят или не заметят, но анализируй её уже после игры, ночью или в любое другое время. Ты должен быть в игре в каждый момент встречи. Если ты этого не сделаешь, то совершишь другую ошибку. Сейчас он расстроил всю команду. Теперь партнёры будут доверять ему ещё меньше, это очень нехорошо», — приводит слова Шмейхеля Mirror.

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