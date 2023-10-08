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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
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В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды обыграл «Арсенал»: в матче первого круга со счётом 3:1, а во втором круге — 4:1. Команды встречались в матче Суперкубка Англии 2023 года. Победу одержал «Арсенал» (1:1, 4:1 по пенальти).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после семи матчей. «Арсенал» находится на третьей строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм» (20).

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