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«Динамо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Динамо» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
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Сегодня, 8 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Даса, Фомин, Чавес, Нгамалё, Бителло, Карраскаль, Тюкавин.

«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.

«Динамо» находится на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 16 очков в 10 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав восемь очков.

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