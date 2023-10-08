В Израиле погиб бывший футболист Лиор Асулин

Бывший футболист Лиор Асулин погиб в Израиле на фоне разгоревшегося конфликта. Об этом сообщил «Хапоэль» Тель-Авив в «Твиттере».

«Большая печаль. После многих часов, в течение которых он был объявлен пропавшим без вести, теперь известно, что бывший игрок клуба Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Раиме.

Футбольный клуб «Хапоэль» Тель-Авив приносит соболезнования и передаёт поддержку членам семьи Лиора в это трудное время.

Берегите себя и членов своей семьи», — написано в заявлении израильского клуба.

Лиору Асулину было 43 года. За время своей карьеры нападающий выступал за «Маккаби» Герцлия, иерусалимский «Бейтар», «Хапоэль» Тель-Авив, «Маккаби» Петах-Тиква, «Хапоэль» Беэр-Шева и другие клубы.