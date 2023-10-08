Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал сборную самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги по итогам промежуточного обновления ориентировочной стоимости футболистов. В эту сборную вошли голкипер, три защитника, пять полузащитников и два нападающих.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», € 18 млн), Страхиня Эракович («Зенит», € 9 млн), Роберт Ренан («Зенит», € 9 млн).

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит», € 16 млн), Вендел («Зенит», € 24 млн), Иван Обляков (ЦСКА, € 10 млн), Эдуард Сперцян («Краснодар», € 15 млн), Клаудиньо («Зенит», € 20 млн).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», € 12 млн), Фёдор Чалов (ЦСКА, € 12 млн).

Таким образом, в данный момент самым дорогим игроком РПЛ является бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.