Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков РПЛ

Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал сборную самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги по итогам промежуточного обновления ориентировочной стоимости футболистов. В эту сборную вошли голкипер, три защитника, пять полузащитников и два нападающих.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», € 18 млн), Страхиня Эракович («Зенит», € 9 млн), Роберт Ренан («Зенит», € 9 млн).

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит», € 16 млн), Вендел («Зенит», € 24 млн), Иван Обляков (ЦСКА, € 10 млн), Эдуард Сперцян («Краснодар», € 15 млн), Клаудиньо («Зенит», € 20 млн).

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар», € 12 млн), Фёдор Чалов (ЦСКА, € 12 млн).

Таким образом, в данный момент самым дорогим игроком РПЛ является бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.

Материалы по теме
Бителло, Сперцян и Кассьерра — самые подорожавшие игроки РПЛ по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android