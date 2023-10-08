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Игрок «Реала» Беллингем рассказал, что хотел бы обладать качествами экс-игрока «Барселоны»

Игрок «Реала» Беллингем рассказал, что хотел бы обладать качествами экс-игрока «Барселоны»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, результативно начавший нынешний сезон в составе «сливочных», рассказал, какие игровые качества он хотел бы перенять у других футболистов.

«Я хотел бы быть двуногим от природы. Мне действительно нравится наблюдать за игрой таких футболистов, как Усман Дембеле, которые могут подавать угловые с обеих сторон и делать другие, схожие вещи.

Хотел бы обладать скоростью Кайла Уолкера. Думаю, что игра была бы более простой и весёлой, если бы я был таким быстрым, чтобы имел возможность пробегать мимо других игроков», — приводит слова Беллингема Goal.com.

Напомним, англичанин перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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