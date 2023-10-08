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Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава и выбыл на 4-5 недель

Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава и выбыл на 4-5 недель
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Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава и выбыл на четыре-пять недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Антон Шунин пропустит ближайшие матчи команды — он получил повреждение левого плечевого сустава в концовке встречи с «Ахматом». Ожидаемые сроки восстановления — четыре-пять недель. Скорейшего возвращения на поле, Антон», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, встреча между динамовцами и грозненским «Ахматом» прошла 1 октября в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч завершился вничью — 1:1.

Сегодня, 8 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж
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