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«Ахмат» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Ахмат» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» дома сыграл вничью с «Динамо» со счётом 1:1, а «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» — 0:2.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 10 матчей. «Рубин» находится на 14-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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