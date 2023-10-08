«Ахмат» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» дома сыграл вничью с «Динамо» со счётом 1:1, а «Рубин» на своём поле уступил «Краснодару» — 0:2.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 10 матчей. «Рубин» находится на 14-й строчке, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).