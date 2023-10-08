Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Игрок «Реала» Беллингем: хотел бы провести свой день с Леброном Джеймсом

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о том, с каким человеком он хотел бы провести свой день.

«С кем-то вроде Леброна Джеймса. С кем-то, кто в чём-то абсолютно лучший», — приводит слова Беллингема Goal.com.

Напомним, англичанин перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник в составе «сливочных» принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.