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Арсен Захарян — в запасе «Реала Сосьедад» на матч с «Атлетико» Мадрид

В матче 9-го тура испанской Примеры встретятся мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Команды будут играть на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» Мадрид: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Молина, Витсель, Льоренте, Коке, Де Пауль, Гризманн, Мората, Лино.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после семи матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 15 очков. Лидирует «Реал» Мадрид (24).