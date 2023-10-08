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«Пари НН» прервал серию «Крыльев Советов» из пяти матчей РПЛ без поражений

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, прервалась серия «Крыльев Советов» из пяти матчей без поражений в РПЛ.

На 13-й минуте отличился нападающий «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян. На 90+3-й минуте второй мяч нижегородцев забил нападающий Зе Турбо.

Ранее самарцы проиграли только во встрече 5-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» — 1:2. Матч состоялся 18 августа.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 11 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на пятой строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).