Игрок «Вест Хэма» Пакета: я по-прежнему являюсь фанатом «Милана»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Лукас Пакета рассказал об отношении к «Милану», за который футболист выступал до того, как перешёл в «Лион» в сезоне-2020/2021.

«У меня много воспоминаний, связанных с Миланом, а также много друзей в этом городе. Это был хороший опыт, но в то же время сложный, но он позволил мне расти. Сегодня я по-прежнему являюсь фанатом «Милана» — клуба, который всегда будет оставаться для меня особенным. Но мне пришлось уйти, такова жизнь. Нахожусь сегодня там, где я есть, в первую очередь благодаря «Милану». Футбол таков: бывают взлёты и падения, но нам нужно набираться опыта для того, чтобы добраться до вершины. Я благодарен всем.

Сегодня «Милан» — это хорошая команда, которая выиграла чемпионство и играет в Лиге чемпионов. Клуб пожинает плоды проделанной работы, и у него есть всё необходимое для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Мы говорим о втором по величине клубе в мире, который всегда будет в моём сердце», — приводит слова Пакета RMC Sport.

Напомним, Пакета играл в «Милане» в сезонах-2018/2019 и 2019/2020.