Осинькин: «Пари НН» ломал нашу игру, использовал все оборонительные детали и нюансы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение клубу «Пари Нижний Новгород» в 11-м туре РПЛ. Нижегородцы одержали победу со счётом 2:0.

«Любая команда пытается лишить соперника пространства. В ситуации, когда мы нормально вошли в игру, но после пропущенного гола мы долго приходили в себя. Соперник не сосредоточился на своей игре, а ломал нашу игру, не давал нам разбежаться, использовал все оборонительные детали и нюансы, чтобы сбить темп. Мы недостаточно хорошо в этот момент проявили себя и командно, и индивидуально.

Остался ли доволен заменами? Не могу сказать, что доволен, если мы проигрываем. Наши замены проходили таким образом, что мы хотели добавить скорости, и в нескольких эпизодах мы это получили. Лучше говорить о всей команде. Командная игра не получилась, команда играла недостаточно быстро, даже на ограниченном пространстве, это факт», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».