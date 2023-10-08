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«Вильярреал» дома уступил «Лас-Пальмасу» в матче 9-го тура Ла Лиги

«Вильярреал» дома уступил «Лас-Пальмасу» в матче 9-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» Бильбао и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 2:1.

В концовке первого тайма отличился защитник гостей Сауль Коко-Басси.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

На 51-й минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Марк Кардона реализовал пенальти.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2014, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
95 : 103
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Финикс Санз: Бледсо - 22, Моррис - 17, Горан Драгич - 12, Моррис - 12, Пламли - 12, Томас - 9, Такер - 7, Лень - 4, Зоран Драгич, Грин, Гудвин, Толливер, Рэндольф
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 19, Нил - 14, Джефферсон - 14, Стивенсон - 13, Бийомбо - 11, Хэйрстон - 9, Зеллер - 8, Робертс - 7, Уильямс - 5, Хендерсон - 3, Парго, Вонле, Максиелл

На 90+2-й минуте защитник «Вильярреала» Херар Морено отыграл один мяч.

«Лас-Пальмас» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после девяти матчей. «Вильярреал» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков. Лидирует мадридский «Реал» (24).

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 2
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
0:1 Коко-Басси – 45+2'     0:2 Кардона – 51'     1:2 Морено – 90+2'    
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