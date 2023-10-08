«Вильярреал» дома уступил «Лас-Пальмасу» в матче 9-го тура Ла Лиги

Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Вильярреал» Бильбао и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 2:1.
В концовке первого тайма отличился защитник гостей Сауль Коко-Басси.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
На 51-й минуте нападающий «Лас-Пальмаса» Марк Кардона реализовал пенальти.
На 90+2-й минуте защитник «Вильярреала» Херар Морено отыграл один мяч.
«Лас-Пальмас» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после девяти матчей. «Вильярреал» находится на 16-й строчке, заработав восемь очков. Лидирует мадридский «Реал» (24).
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