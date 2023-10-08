«Брайтон» — «Ливерпуль»: Салах вывел гостей вперёд, забив гол с пенальти

В эти минуты идёт матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте встречи вратарь «Брайтона» Вербрюгген сделал крайне неудачную передачу на партнёра — Собослаи совершил перехват, а Грос был вынужден нарушить правила. Как итог, на 45+1-й минуте Салах с пенальти пробил точно в угол. Вербрюгген угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Ранее, на 20-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Брайтона» Симон Адингра. На 40-й минуте игры ответный мяч забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Также команды сыграли друг с другом в 1/16 финала Кубка Англии, где «чайки» победили «красных» со счётом 2:1.

После семи туров английской Премьер-лиги «Брайтон» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Ливерпуль» заработал 16 очков и располагается на четвёртой строчке.