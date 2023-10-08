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Нобоа допустил завершение карьеры после окончания контракта с «Сочи»

Нобоа допустил завершение карьеры после окончания контракта с «Сочи»
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что может завершить карьеру по окончании контракта, но всё будет зависеть от состояния здоровья.

«У меня контракт с «Сочи» до конца 2025 года. Думал ли я, что этот контракт может быть моим последним в карьере? Наверное. Я не знаю. Я думал об этом два или три года назад, но сейчас у меня есть контракт ещё на два года. Посмотрим, как буду себя чувствовать», — приводит слова Нобоа ТАСС.

Нобоа 38 лет, он выступает за «Сочи» с 2019 года. В сезоне-2021/22 вместе с командой полузащитник стал серебряным призёром МИР РПЛ. В январе 2023 года «Сочи» продлил контракт с Нобоа на один год с возможностью продления ещё на один.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в 11 матчах.

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