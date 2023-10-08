Нападающий «Сочи» Мелкадзе: на меня давит отсутствие голов в этом сезоне

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о шансах команды остаться в МИР РПЛ, а также о том, что на него давит безголевая серия в этом сезоне.

«Да, в этом сезоне ещё не забивал. Для того чтобы голы пошли, нужно сконцентрироваться на футболе. Это не может не давить, когда подводишь команду.

Последние результаты давят на коллектив, не только на него, мне кажется, но и на штаб, руководство, на всех. Будем как-то выбираться. Только объединённый коллектив может исправить ситуацию, другие силы не помогут. Надеюсь, что он проявится.

Конечно, верю, что не вылетим. Я был в такой ситуации в «Тамбове», только у нас она была хуже, не было таких мастеровитых игроков, как в «Сочи». У предпоследнего места было 13 очков, у нас было шесть. Но мы как-то вылезли, остались в РПЛ без стыков. Поэтому я верю, что и в «Сочи» мы сможем это сделать», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков в 11 матчах.