«Арсенал» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Троссард, Нкетиа, Жезус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Гвардиол, Аке, Льюис, Ковачич, Фоден, Альварес, Силва, Холанд.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды обыграл «Арсенал»: в матче первого круга со счётом 3:1, а во втором круге — 4:1. Летом команды встречались в матче за Суперкубок Англии 2023 года. Там победу одержал «Арсенал» (1:1, 4:1 по пенальти).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после семи матчей. «Арсенал» находится на третьей строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм» (20).