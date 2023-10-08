«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: хозяева вышли вперёд, отличился Лино

В эти минуты проходит матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 22-й минуте нападающий «Атлетико» Самуэл Лино с передачи Коке открыл счёт.

В прошлом сезоне чемпионата Испании в матче первого круга команды сыграли вничью со счётом 1:1, а во втором круге «Атлетико» одержал победу — 2:1. Также соперники встречались в товарищеском матче минувшим летом, где сыграли вничью со счётом 0:0.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после семи матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 15 очков. Лидирует мадридский «Реал» (24).