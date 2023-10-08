«Брайтон» — «Ливерпуль»: хозяева сравняли счёт

В эти минуты идёт матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 78-й минуте отличился капитан «Брайтона» Льюис Данк. Счёт стал 2:2.
В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3. Во втором круге «Брайтон» разгромил «Ливерпуль» со счётом 3:0. Также команды сыграли друг с другом в 1/16 финала Кубка Англии, где «чайки» победили «красных» со счётом 2:1.
После семи туров английской Премьер-лиги «Брайтон» набрал 15 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, «Ливерпуль» заработал 16 очков и располагается на четвёртой строчке.
- 8 октября 2023
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