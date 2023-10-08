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Райан Рейнольдс: «Рексем» — основная причина сердечных приступов

Райан Рейнольдс: «Рексем» — основная причина сердечных приступов
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Владелец английского клуба из четвёртого дивизиона Англии «Рексем» Райан Рейнольдс заявил, что победы его команды вызывают у него сердечные приступы.

«Рексем» — основная причина сердечных приступов» — написал Райан Рейнольдс в «Инстаграме» *.

Звёздный актёр стал владельцем клуба наряду с другой звездой Робом Макэлхенни зимой 2020 года. За три сезона под их руководством «Рексем» смог подняться из пятого дивизиона в четвёртый.

На данный момент валлийский клуб расположился на седьмом месте после 12 матчей с 20 очками. Эта позиция даёт команде соревноваться за выход в лигу выше, однако ещё предстоит сыграть 34 матча в лиге. «Рексем» также уверенно начал путь за трофей английской футбольной лиги, победив в группе «Ньюкасл Юнайтед» до 21 года со счётом 1:0.

* «Инстаграм» принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ.

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