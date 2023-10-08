Игроки «Пари НН» получат дополнительные выходные за победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о предоставлении дополнительных выходных игрокам команды за победу в матче 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0).

«То, что обещаю — выполняю. Говорил и перед первой паузой на матчи сборных, мол, сделаете качественно дело — получите дополнительные выходные. Здесь то же самое, заострял внимание, что нужно сделать дело и дополнительно отдыхать с семьями. Если игроки умеют делать на поле на максимум, то их нужно поощрять, у футболистов есть семьи, есть родители.

Молодцы, пойдут отдыхать. Они знают, ради чего, зачем и почему. Поэтому и на базу мы заехали за два дня до матча в Самаре. Говорил, что нужно им потерпеть и спокойно подготовиться», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».