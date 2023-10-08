«Брайтон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя. Салах оформил дубль

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.
Хозяева поля забили первый гол в матче на 20-й минуте. Отличился 21-летний форвард Симон Адингра, который воспользовался грубой ошибкой обороны «Ливерпуля». Гости отыгрались на 40-й минуте. Мохамед Салах забил с передачи уругвайца Дарвина Нуньеса. А на 45+1-й минуте Салах оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 80-й минуте капитан «Брайтона» Льюис Данк вернул ничейный счёт на табло, забив после стандартного положения.
После восьми сыгранных туров в активе «Брайтона» стало 16 очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 17 очками располагается на третьем месте.
- 8 октября 2023
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