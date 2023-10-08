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«Брайтон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя. Салах оформил дубль

«Брайтон» и «Ливерпуль» не смогли выявить победителя. Салах оформил дубль
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Встреча завершилась вничью 2:2.

Хозяева поля забили первый гол в матче на 20-й минуте. Отличился 21-летний форвард Симон Адингра, который воспользовался грубой ошибкой обороны «Ливерпуля». Гости отыгрались на 40-й минуте. Мохамед Салах забил с передачи уругвайца Дарвина Нуньеса. А на 45+1-й минуте Салах оформил дубль, реализовав 11-метровый удар. На 80-й минуте капитан «Брайтона» Льюис Данк вернул ничейный счёт на табло, забив после стандартного положения.

После восьми сыгранных туров в активе «Брайтона» стало 16 очков. Команда идёт на шестом месте в турнирной таблице. «Ливерпуль» с 17 очками располагается на третьем месте.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Адингра – 20'     1:1 Салах – 40'     1:2 Салах – 45+1'     2:2 Данк – 78'    
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