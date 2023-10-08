«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы на дерби 11-го тура РПЛ

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В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Мозес, Медина, Бонгонда, Промес

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гаич, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге победу одержал «Спартак» со счётом 2:1.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. ЦСКА находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).