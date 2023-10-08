Жозе Моуринью рассказал о переходе из «Интера» в мадридский «Реал»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своём решении перейти из «Интера» в мадридский «Реал» летом 2010 года, признав, что боялся возвращаться в Милан из-за переполнявших его эмоций.

«Я всегда очень честен с другими и с самим собой. Я мог бы перейти в «Реал» после своего первого сезона в «Интере», но решил продлить контракт ещё на год. У меня были невероятные отношения не только с президентом, но и с его семьёй.

Я приехал домой к Моратти в конце первого сезона, и мы пришли к выводу, что я останусь ещё на год. Не победа или поражение в финале Лиги чемпионов решили мою судьбу, я уже знал, что буду делать дальше, я хотел перейти в мадридский «Реал».

Когда такая возможность представилась во второй раз, я захотел уйти. Настал момент в карьере, когда я сказал себе, что должен это сделать.

Помимо борьбы за Лигу чемпионов, у меня всегда была основная задача в чемпионате. В этом смысле мне было бы комфортнее остаться в «Интере», а не соревноваться с «Барселоной». Я выиграл бы ещё одно лёгкое скудетто, мы стали бы клубными чемпионами мира, но для меня это ничего бы не значило.

Самые умные игроки уже знали, какое решение я приму. После финала Лиги чемпионов я не вернулся в «Милан», потому что боялся, что эмоции возьмут верх и я больше никогда не поеду в «Реал». Я отказался подписывать контракт с «Реалом» до финала с «Баварией», но боялся возвращаться в «Милан» из-за эмоций», – сказал Моуринью в интервью Sky Sports Italia.

Моуринью возглавлял «Интер» с 2008 по 2010 год, выиграв с командой чемпионат Италии в первом сезоне и золотой требл во втором. После этого португалец на протяжение трёх лет работал с мадридским «Реалом», а затем восемь лет трудился в английской Премьер-лиге («Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»). Летом 2021 года он перешёл в «Рому», по ходу дебютного сезона выиграв Лигу конференций.