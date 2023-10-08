В «Динамо» заявили, что не удовлетворены нулевой ничьей в матче с «Факелом»

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал ничью в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:0).

«Не удовлетворены сегодняшним результатом. Чтобы достигать целей, которые поставлены руководством клуба, мы должны в подобных матчах дома брать три очка. Игра не принесла результата, но отрезками она была неплохой. Нам нужно, чтобы игра не разбивалась на эпизоды, как это было сегодня. Тогда мы сможем выигрывать подобные матчи.

Погодные условия — не оправдание. Мы знаем, в каком городе живём. Осенью одна погода бывает для всех», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 17 очков в 11 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав девять очков.