Член совдира «Динамо»: Даса обеспокоен ситуацией в Израиле. Но его семья в безопасности

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о психологическом состоянии защитника команды израильтянина Эли Дасы.

«Эли Даса обеспокоен происходящим, потому что у него в Израиле семья. Но, со слов Эли, семья в безопасности. Что касается коммуникации с Федерацией футбола Израиля, то таковой не было», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби Хайфа», «Бейтар Иерусалим», «Хапоэль Беэр-Шева», «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив» — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.