Гол экс-игрока 2DROTS не помог «КАМАЗу» спастись от поражения в матче с «Волгарём»

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 13-го тура Мелбет Первой лиги между астраханским «Волгарём» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Центральный» в Астрахани. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В первые пять минут игры команды обменялись забитыми мячами. На второй минуте отличился нападающий «Волгаря» Дмитрий Лесников. На четвёртой минуте счёт сравнял бывший игрок медийного футбольного клуба 2DROTS Борис Фартуна. На 64-й минуте Артур Гилязетдинов забил второй гол в ворота гостей и принёс победу своему клубу.

После этой игры в активе «Волгаря» стало девять очков. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице. «КАМАЗ» с 16 очками идёт на 12-м месте.