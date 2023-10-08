Форвард «Динамо» Тюкавин прокомментировал ничью в матче с «Факелом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал исход матч с воронежским «Факелом».

«Снег, дождь, чего только ни было сегодня, но всё равно нужно было забивать ещё в первом тайме и решать вопрос.

Как оценю 11 туров? Неплохо, но всё равно хочется всегда быть вверху. Мы стараемся, тренируемся и работаем, чтобы побеждать. Много упустили матчей под конец, но это футбол», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоялась встреча 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Матч завершился со счётом 0:0.