Тюкавин: поддавливает, что не забиваю. Надо работать над собой, и голы придут

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своей безголевой серии, а также прокомментировал слова агента Алексея Сафонова о контракте игрока.

«Конечно, поддавливает, что не забиваю. Но стараюсь об этом не думать, тренерский штаб и ребята помогают. Думаю, что надо работать и голы снова придут.

Слова агента о контракте? Вы же сами ему звоните и спрашиваете, не будет же он вас посылать. Вы ему просто не звоните больше, и всё», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

21-летний форвард последний раз забивал в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:2).

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0.