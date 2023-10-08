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Гол Гризманна с пенальти принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»

Гол Гризманна с пенальти принёс «Атлетико» победу в матче с «Реалом Сосьедад»
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Завершился матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

На 22-й минуте нападающий «Атлетико» Самуэл Лино с передачи Коке открыл счёт. На 74-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль с передачи Карлоса Фернандеса восстановил равновесие на табло. На 89-й минуте французский форвард «матрасников» Антуан Гризманн реализовал пенальти и принёс хозяевам победу.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вступил в игру на 65-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

«Атлетико» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 19 очков после восьми матчей. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, заработав 15 очков. Лидирует мадридский «Реал» (24).

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Лино – 22'     1:1 Оярсабаль – 73'     2:1 Гризманн – 89'    
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