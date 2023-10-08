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Легенда «Манчестер Юнайтед» Шмейхель раскритиковал тен Хага из-за Мактоминея

Легенда «Манчестер Юнайтед» Шмейхель раскритиковал тен Хага из-за Мактоминея
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Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель раскритиковал главного тренера команды Эрика тен Хага из-за полузащитника Скотта Мактоминея.

«Я не понимаю, что делают тренеры. Скотта Мактоминея всё лето продавали, и я этого не понимаю.

Он фантастический игрок, вам нужны универсальные игроки. Вам нужны игроки, которые могут играть на разных позициях, которые могут выйти со скамейки запасных и изменить ход игры, и он определённо один из них», — приводит слова Шмейхеля FourFourTwo.

Напомним, Мактоминей вышел со скамейки запасных и выручил «Юнайтед» в добавленное время, забив два гола в матче с «Брентфордом» (2:1).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» после восьми матчей в АПЛ располагается на 10-й строчке с 12 очками.

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