Игрок «Факела» Квеквескири: я вырос в «Динамо», ходил на матчи в детстве, подавал мячи

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири высказался о ничьей в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:0).

«Сейчас сложно говорить на эмоциях. У обеих команд были моменты. Думаю, что счёт закономерен. Тот, кто забил бы первый гол, одержал бы победу. Я вырос в «Динамо», ходил на матчи в детстве, подавал мячи, мне важно, что в этом матче я стал лучшим игроком», — сказал Квеквескири в эфире «Матч ТВ».

33-летний футболист провёл на поле 80 минут и был признан лучшим игроком матча.

Московское «Динамо» находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 17 очков в 11 играх. Воронежский «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав девять очков.