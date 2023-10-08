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«Спартак» — ЦСКА: Гаич открыл счёт в пользу гостей

«Спартак» — ЦСКА: Гаич открыл счёт в пользу гостей
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В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте Обляков по центру разогнал атаку ЦСКА и сделал своевременный пас к линии штрафной, откуда набежавший Гаич в касание с правой пробил в дальнюю девятку! Максименко, далековато вышедший из ворот, не дотянулся в прыжке до мяча.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гаич – 31'     1:1 Промес – 41'     1:2 Гаич – 61'    

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге победу одержал «Спартак» со счётом 2:1.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. ЦСКА находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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