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«Рубин» переиграл «Ахмат» с минимальным счётом

«Рубин» переиграл «Ахмат» с минимальным счётом
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.

Единственный в матче гол на 34-й минуте забил нападающий «Рубина» Никола Чумич, который удачно сыграл на добивании после розыгрыша углового. Это дебютный гол футболиста за казанский клуб.

«Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после 11 матчей. «Рубин» догнал своего соперника по очкам (12 очков), но по дополнительным показателям уступает грозненской команде. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Чумич – 34'    
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