«Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял счёт

В матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги встречаются московские «Спартак» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 31-й минуте Обляков по центру разогнал атаку ЦСКА и сделал своевременный пас к линии штрафной, откуда набежавший Гаич в касание с правой пробил в дальнюю девятку! Максименко, далековато вышедший из ворот, не дотянулся в прыжке до мяча.
На 39-й минуте Квинси Промес дальним ударом сравнял счёт.
В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью (2:2), а во втором круге победу одержал «Спартак» со счётом 2:1.
«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. ЦСКА находится на девятой строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).
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