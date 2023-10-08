Комментатор beIN Sports, работавший на матче АПЛ, выразил поддержку Палестине

Спортивный комментатор beIN Sports Халил Аль-Балуши выразил поддержку Палестине в арабо-израильском конфликте перед началом матча английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон».

«Мы начинаем во имя аллаха, молимся и солидарны с нашим народом в Палестине. О аллах, даруй нашему народу в Палестине победу, славу, силу и уважение. О аллах, мы вверяем тебе Палестину и её народ, её землю и её небо, её мужчин, её женщин и её детей. Так защити Палестину и наш народ в ней от всего зла и несчастий.

О аллах, вокруг того, кто желает зла нашему народу и нашей земле, заставь вращаться круг зла», – приводит слова журналиста, сказанные в прямом эфире канала, издание Daaarb.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби Хайфа», «Бейтар Иерусалим», «Хапоэль Беэр-Шева», «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив» — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране объявлено военное положение.