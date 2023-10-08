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Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Гранада» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00

«Гранада» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:00
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В матче 9-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Гранада» и «Барселона». Команды будут играть на стадионе «Нуэво Лос-Карменес» в Гранаде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 9-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Гранада
Гранада
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем сезоне Ла Лиги команды между собой дважды сыграли со счётом 1:1.

«Гранада» после восьми матчей испанского чемпионата располагается на 19-м месте с пятью очками. А «Барселона» находится на третьей позиции с 20 очками.

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