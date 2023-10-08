«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Мартинелли вывел хозяев вперёд на 87-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте Габриэл Мартинелли вывел «Арсенал» вперёд.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды обыграл «Арсенал»: в матче первого круга со счётом 3:1, а во втором круге — 4:1. Летом команды встречались в матче за Суперкубок Англии 2023 года. Там победу одержал «Арсенал» (1:1, 4:1 по пенальти).

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после семи матчей. «Арсенал» находится на третьей строчке, заработав 17 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Тоттенхэм» (20).