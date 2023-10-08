«Ланс» и «Лилль» сыграли вничью в матче 8-го тура Лиги 1

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ланс» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Финальный свисток зафиксировал счёт 1:1.

На третьей компенсированной к первому тайму минуте полузащитник «Лилля» Бенжамен Андре с передачи Эдона Жегровы открыл счёт в матче. На 70-й минуте защитник «Ланса» Дейвер Мачадо с передачи Пшемыслава Франковского восстановил равновесие на табло.

«Ланс» расположился на 14-м месте в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала восемь очков после восьми матчей. «Лилль» находится на седьмой строчке, заработав 12 очков. Лидирует в чемпионате Франции «Монако» (17).